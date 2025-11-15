Démasqué, Kylian Mbappé piège un journaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jeudi, l'équipe de France a validé son ticket pour l'Amérique du nord l'été prochain pour la Coupe du monde grâce à un succès face à l'Ukraine (4-0). Avec Didier Deschamps, Kylian Mbappé a pris part au débriefing d'après-match sur TF1. Ce qui a engendré une scène assez cocasse entre le joueur et le journaliste Thomas Mekhiche. Explications.

Jeudi soir, après une première période poussive, l'équipe de France est parvenue à prendre le large face à l'Ukraine : 4 buts à 0. Qualification validée par le groupe de Didier Deschamps avec un doublé signé Kylian Mbappé, le tout avec une passe décisive. Présent sur le plateau d'après-match du diffuseur TF1 au Parc des princes, l'attaquant des Bleus a témoigné d'une question de Thomas Mekhiche à Didier Deschamps. « C'était votre dernier match potentiellement en France ce soir, sur le territoire français, en match officiel ? Je vous pose la question, mais j'ai l'impression que vous n'y avez même pas pensé du coup ? »

«Ma dernière en France ? Ca peut surprendre certaines personnes, je n'ai pas de nostalgie» Pour remettre les choses dans leur contexte, Didier Deschamps a annoncé qu'il se retirera après l'expiration de son contrat avec la Fédération française de football à l'été 2026, dans la foulée de la Coupe du monde. « Ecoutez, je suis peut-être fait différemment, mais je suis sincère. Alors ça peut peut-être surprendre certaines personnes, je n'ai pas de nostalgie, je ne regarde pas derrière. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. J'aurai le temps après j'espère de regarder tout ce qui a été fait, mais être là, c'est évidemment probablement la dernière fois avec l'équipe de France ». a reconnu le sélectionneur des Bleus.