«Dans le dégoût» : Elle raconte sa mésaventure à cause de Deschamps

Thibault Morlain

Appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Boubacar Kamara avait d’autres plans pour ce mois de juin. En effet, le joueur d’Aston Villa s’apprêtait en lune de miel au moment de devoir remplacer Adrien Rabiot. Une grosse mésaventure évoquée ce lundi par la femme de Kamara, Coralie Porrovecchio.

Alors que l’équipe de France s’apprête à affronter Gibraltar et la Grèce, Didier Deschamps doit faire avec des forfaits de dernières minutes. Ainsi, après Ferland Mendy, c’est Adrien Rabiot qui a dû renoncer à ce rassemblement. Une absence que va pallier Boubacar Kamara. Le joueur d’Aston Villa va ainsi rejoindre les Bleus, lui qui s’apprêtait à partir en lune de miel.

Une lune de miel annulée au dernier moment

Il y a quelques jours maintenant, Boubacar Kamara se mariait avec sa compagne, Coralie Porrovecchio. Les deux devaient alors partir en lune de miel en ce mois de juin. Ils étaient d’ailleurs en partance pour leur destination quand Kamara a été appelé par l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, Coralie Porrovecchio a fait part de sa réaction suite à cet incroyable changement de plan.

« Ce n’est que partie remise »