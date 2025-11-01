Daniel Riolo menacé... par Didier Deschamps, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Didier Deschamps et Daniel Riolo, ce n'est clairement pas l'amour fou. Tous deux confrontés au tribunal le 20 novembre prochain, les deux hommes se sont déjà pris le bec au téléphone pour des propos tenus par le journaliste au sujet de Knysna notamment. Une conversation avec un Deschamps violent au bout du fil qui a choqué Riolo. Il raconte.

Après le départ de Karim Benzema du Qatar sans réelle explication concrète sur la blessure du Ballon d'or 2022 de la part du staff des Bleus avant d'entamer la campagne tricolore de Coupe du monde, Daniel Riolo pestait sur les ondes de RMC en tenant le discours suivant sur Didier Deschamps. « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement ». De là a repris le clash datant de longues années entre le sélectionneur de l'équipe de France et la tête d'affiche de l'After Foot aux côtés de Gilbert Brisbois.

«Les origines de ton embrouille avec Deschamps et tu racontes le jour de ce fameux coup de fil» Avant cela et donc l'action en justice mise en place par Didier Deschamps à l'encontre de Daniel Riolo, un premier gros coup de chaud a eu lieu entre les deux hommes. Un épisode que le journaliste raconte dans son nouveau livre intitulé : Le Football selon moi. Présent sur les ondes de RMC vendredi pour les nuits du Cazarre enchaîné pour notamment en faire la promotion, Riolo a été lancé sur le sujet par Jean-Christophe Drouet. « On dit que c'est un livre positif, mais tu règles quelques comptes quand même. Les origines de ton embrouille avec Deschamps et tu racontes le jour de ce fameux coup de fil que tu reçois pour ce que tu as dit la veille dans l'After ».