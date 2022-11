Foot - Équipe de France

Coupe du Monde 2022 : Varane forfait ? Deschamps reçoit une nouvelle candidature

Publié le 1 novembre 2022 à 07h00

Arnaud De Kanel

Après le forfait de Paul Pogba, Didier Deschamps y voit un peu plus clair pour les choix qu'il devra faire au milieu de terrain. En défense, ça reste flou. Raphael Varane s'est blessé le 22 octobre dernier et on ne connait pas encore la nature de sa blessure. Alors, un nouveau candidat est venu frapper à la porte du sélectionneur.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps communiquera officiellement sa liste de joueurs retenus pour participer au Mondial au Qatar. Privé de N'Golo Kanté et Paul Pogba au milieu, il peut s'attendre au pire dans son secteur défensif. La durée d'indisponibilité de Raphael Varane n'est pas connue et Jules Koundé s'est blessé ce week-end. Seules bonnes nouvelles, le retour à la compétition de Presnel Kimpembe avec le PSG et celui de Lucas Hernandez à l'entrainement avec le Bayern. Des places seront à prendre en cas de forfait et Pierre Kalulu, défenseur du Milan AC, aimerait en profiter.

« Il y a cette envie de toucher au dernier palier »

Jamais sélectionné avec les A, Pierre Kalulu entend bien profiter des blessures de ses compatriotes pour s'envoler au Qatar. Lui qui est passé par toutes les sélections chez les jeunes, était de passage dans l' After Foot sur RMC pour évoquer son éventuelle participation au Mondial. Il ne perd pas espoir : « Si je pense au Mondial ? Forcément. J'ai fais toutes les catégories de jeunes donc il y a cette envie de toucher au dernier palier même si ça reste le plus compliqué à atteindre mais comme j'ai pu le voir ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs avec lesquels j'ai évolué qui ont été convoqués. Tchouaméni, Badiashile, Saliba, Truffert... La marche n'est pas si lointaine que ça, ça passe par des grosses performances en club. Mais on se rapproche et l'esprit de compétiteur te pousse à aller la chercher. »

« Ils font que de m'encourager »