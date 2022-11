Foot - Equipe de France

Equipe de France : La grande surprise de Deschamps pour la Coupe du monde, ça pourrait être lui

Publié le 1 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Le 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu'il emmènera au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Et alors que certains tricolores sont certains d'y être, il existe encore plusieurs points d'interrogation, notamment à cause des blessures. Une surprise n'est donc pas à exclure. Et elle pourrait venir de Martin Terrier.

Plus que quelques jours avant de connaître le nom des joueurs retenus pas Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Dans le secteur offensif, derrière Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, il y a des places à prendre. Et bien qu'il parte de loin, Martin Terrier fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines comme pouvant être la surprise de la liste de l'équipe de France. « C'est flatteur d'entendre des personnes dire que je la mérite. Quand on est Français, on aspire toujours à porter ce maillot, et défendre son pays, car j’ai connu la Coupe du monde avec les moins de 20 ans et la sélection espoir », confiait d'ailleurs le joueur du Stade Rennais à Téléfoot .

Terrier à la Coupe du monde, Blanc valide

Il faut dire que Martin Terrier brille encore cette saison comme en témoignent 11 buts et 4 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues. Et même Laurent Blanc estime qu'il mériterait sa place en Bleus. « Rennes a des bons joueurs, une bonne équipe. En ce moment, le petit Terrier est sur une bonne dynamique. On le savait aussi… L’équipe de France ? Je ne sais pas s’il en proche ou loin, mais en tout cas il est sur le bon chemin », confiait-il après la défaite de l'OL à Rennes (2-3) avec à la clé un doublé de Martin Terrier pour lequel Bruno Genesio ne tarit pas d'éloges..

«Ça en fait un attaquant redoutable de notre championnat»