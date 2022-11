Foot - Equipe de France

Coupe du monde 2022 : Le Real Madrid enrage contre Benzema

Publié le 11 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Présent dans la liste des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a toutefois suscité l'inquiétude du sélectionneur. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid est blessé et joue peu depuis quelques semaines. Une situation qui agace d'ailleurs du côté du club merengue.

Convoqué par Didier Deschamps, Karim Benzema disputera sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2014. Et le Ballon d'Or prend toutes les précaution pour arriver en forme au Qatar puisqu'il n'a disputé que 28 minutes depuis le 19 octobre avec le Real Madrid. Une attitude qui agace en Espagne.

Equipe de France : Attaqué en Espagne, Benzema reçoit d'énormes soutiens https://t.co/cZU2FjCEUD pic.twitter.com/SgS1cbBZAE — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Guti fracasse Benzema

« Messi joue avec le PSG, Lewandowski joue avec Barcelone et tant d'autres joueurs. Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l'assumer parce que ce n'est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde mais il faut d'abord jouer avec ton équipe » a ainsi récemment confié Guti, qui a joué avec Karim Benzema.

«Cela nous fait chier mais nous le comprenons»