Coupe du monde 2022 : Kanté, Pogba... Une bonne nouvelle pour Deschamps ?

Publié le 2 novembre 2022 à 00h00

Axel Cornic

Le milieu de terrain champion du monde en 2018 ne sera pas au Qatar, puisqu'après N’Golo Kanté c’est Paul Pogba qui a été contraint de déclarer forfait. Un coup dur à première vue, mais qui pourrait finalement être un vrai plus pour un renouveau propice à la nouvelle génération... pour mener l’équipe de France jusqu’à la victoire ?

En Russie, Paul Pogba et N’Golo Kanté avaient été à la base de la victoire finale de l’équipe de France. Les deux ne seront toutefois pas présents au Qatar, puisque le premier fait face à des problèmes aux ischios-jambiers tandis que le second n’a déclaré forfait que tout récemment, à cause d’une rechute après son opération à un genou.

Coupe du Monde 2022 : Pogba, Varane… L’équipe de France en route vers un fiasco au Qatar ? https://t.co/1reofUrL2h pic.twitter.com/DXtoRdsXZ8 — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Kanté et Pogba n’ont pas vraiment été performants

Ce sont deux absences de taille, tant N’Golo Kanté et Paul Pogba ont été fondamentaux dans le dispositif de Didier Deschamps, ont créé un vent de panique. Pourtant, elles pourraient bien être un mal pour un bien ! L’un comme l’autre, ils ont connu un net déclin depuis 2018 et récemment ils ont été gênés par de nombreuses blessures. Pour Paul Pogba c’est criant, puisqu’il n’a disputé en tout et pour tout que 803 minutes de jeu sur toute l’année 2022.

La chance pour Tchouaméni ?

Parallèlement, on ne peut pas dire que Didier Deschamps manque vraiment de solutions. Aurélien Tchouaméni, qui a impressionné tout le monde en Espagne, semble en effet être le successeur naturel d’un Paul Pogba. Bon passeur, il sait se montrer dangereux aux abords de la surface et l’inverse de son compatriote il a eu une évolution constante depuis quatre ans, devenant l’un des milieux les plus suivis d’Europe.

Pour l’accompagner, Rabiot ou Camavinga

Pour accompagner Aurélien Tchouaméni, plusieurs candidats se présentent. L’idée plus naturelle pourrait consister à l’aligner aux côtés d’Eduardo Camavinga, son coéquipier au Real Madrid, qui de par son jeune âge représente clairement l’avenir de l’équipe de France. Adrien Rabiot n’est toutefois pas en reste, puisqu’il réalise d’excellentes choses depuis le début de la saison, certes dans une Juventus très faible.