Coup de tonnerre, Zidane va abandonner l'équipe de France ?

Quelques mois après avoir convaincu Luca Zidane, la Fédération algérienne pourrait s'attaquer à un autre enfant du Ballon d'Or 1998. Les Fennecs souhaiteraient effectivement attirer Elyaz Zidane, le benjamin de la fratrie qui évolue au Real Betis. Passé par toutes les équipes de jeunes avec les Bleus, le joueur de 20 ans pourrait donc plaquer l'équipe de France.

Très attendue cette année, l'Algérie a déçu durant la CAN 2025. Les Fennecs ont effectivement été éliminés en quarts de finale par le Nigéria, troisième de la compétition, ce qui pousse Vladimir Petkovic à continuer à prospecter pour renforcer son groupe en vue de la prochaine Coupe du monde. Et pour cela, le sélectionneur suisse de l'Algérie devrait scruter chez les bi-nationaux.

Elyaz Zidane bientôt avec son frère en Algérie ? Et un nouveau Zidane pourrait bien être concerné. En effet, alors que Luca a rejoint les Fennecs en octobre dernier et a participé à la CAN en tant que gardien titulaire, son petit frère serait également convoité par la sélection algérienne. Selon les informations du média local Win-Win, Vladimir Petkovic souhaiterait effectivement convaincre Elyaz Zidane, présenté comme le plus fort des quatre fils du Ballon d'Or 1998. Le défenseur central de 20 ans évolue au Real Betis en Espagne et a gravi les échelons dans les équipes France de jeunes. Il était notamment demi-finaliste de la Coupe du monde U20 avec les Bleuets en octobre dernier. Et Elyaz Zidane était titulaire indiscutable, portant même le brassard de capitaine lors de la petite finale.