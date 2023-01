Clash entre Zidane et Deschamps ? Les vérités de France 98

Thibault Morlain

Champions du monde 1998 ensemble, Didier Deschamps et Zinedine Zidane voient aujourd’hui leur relation se retrouve au centre des discussions. Malgré le passé glorieux qui les unit, les deus Français ne seraient pas les meilleurs amis du monde. Alors que des tensions ont déjà été rapportées entre Zidane et Deschamps, un autre champion du monde 98 a fait le point.

En concurrence dernièrement pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane et Didier Deschamps font à nouveau parler d’eux suite à la polémique autour de Noël Le Graët. En effet, la relation entre les deux champions du monde se retrouve au centre des débats et il est notamment question de certaines tensions entre eux. Est-ce alors vraiment tendu entre Deschamps et Zidane, eux qui ont été champions du monde ensemble en 1998 ?

« Ils ne se feront jamais de coup tordu »

Pour Le Parisien , un autre membre de France 98, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a lâché ses vérités sur l’état de la relation entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. « Ils se respectent profondément. Ça saute aux yeux à chacune de leurs retrouvailles. Ils savent faire le distinguo entre le parcours professionnel d’un côté et leur histoire commune de l’autre. Ils ne se feront jamais de coup tordu. Chacun gère son affaire avec sa sensibilité. Mais ça reste, j’insiste là-dessus, deux belles personnes », a fait savoir ce champion du monde 1998.

« Ils ont un respect mutuel pour leur carrière respective »