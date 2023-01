Zidane à la tête des Bleus ? «Deschamps en crèverait»

Thibault Morlain

Ils étaient nombreux à en rêver, il va encore falloir attendre avant de voir Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. En effet, Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026, mettant ainsi un terme au rêve de Zizou pour le moment. D’ailleurs, à en croire les propos de Daniel Riolo, Deschamps n’aurait clairement pas envie de céder sa place à l’ex-numéro 10 de l’équipe de France.

Zidane ou Deschamps ? Des questions se posaient sur l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France. Finalement, Didier Deschamps a paraphé un nouveau contrat avec les Bleus et le voilà désormais lié jusqu’en 2026. Un coup dur pour Zinedine Zidane qui rêvait de ce poste. Cela semblait toutefois plus compliqué que jamais selon les dires de Daniel Riolo.

« Il sait très bien que les Français vont aimer Zidane plus que lui »

Au micro de RMC , il a lâché de grosses déclarations sur Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Alors que des tensions sont souvent rapportées entre les deux champions du monde 1998, Daniel Riolo a assuré : « Rival de quoi ? Comme je vous l'expliquais, il en crèverait de laisser sa place à Zidane. Il sait très bien que les Français vont aimer Zidane plus que lui. Les Français ont toujours plus aimé Zidane que lui. C'est comme ça et il ne le supporte pas. Deschamps a une grosse cote dans le grand public. Mais dans le public de passionnés de football, en revanche, évidemment que les gens préféreraient avoir Zidane ou des gens comme Platini. Beaucoup de gens à l'intérieur du foot savent qu'il y a une quantité de casseroles assez nombreuses qui trainent derrière Deschamps ».

« J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui »