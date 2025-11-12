C'est terminé pour Deschamps : La grosse annonce en direct !

Ce mercredi soir, l'équipe de France reçoit l'Ukraine au Parc des Princes pour tenter de composter son billet pour la Coupe du monde. Une rencontre particulière pour Didier Deschamps qui disputera son dernier match des éliminatoires d'une compétition internationale à domicile. Mais il assure qu'il n'y pense pas.
Alors qu'il a déjà annoncé il y a plusieurs mois qu'il quitterait l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps disputera donc ce mercredi soir son dernier match officiel à domicile à la tête des Bleus à l'occasion de la venue de l'Ukraine au Parc des Princes dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde. Mais le sélectionneur de l'équipe de France est concentré sur le résultat.
Deschamps évoque sa dernière en France en éliminatoires
« Je ne pense pas (que c'est spécial). Ce qui est derrière ne m'intéresse pas. Le plus important c'est ce qui se passe aujourd'hui et demain. L'accumulation des qualifications successives est une très bonne chose car c'est notre devoir en tant qu'équipe de France. La manière de gérer certaines situations, ça aide d'avoir ce vécu là mais ce n'est jamais la même histoire. Je n'ai pas ça à l'esprit, je n'y pense pas », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«L'histoire à écrire, c'est demain»
« On a ce match là, au Parc, contre l'Ukraine, on est en 2025 et notre objectif est d'obtenir à nouveau la qualification. J'y suis, je prends du plaisir. Il faut apprécier chaque moment et les préparations de match comme ça qui sont décisifs. Gérer le moment présent et surtout l'apprécier. J'ai jamais vraiment regardé dans le rétro. L'histoire à écrire, c'est demain », ajoute Didier Deschamps.