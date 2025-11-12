C'est terminé pour Deschamps : La grosse annonce en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi soir, l'équipe de France reçoit l'Ukraine au Parc des Princes pour tenter de composter son billet pour la Coupe du monde. Une rencontre particulière pour Didier Deschamps qui disputera son dernier match des éliminatoires d'une compétition internationale à domicile. Mais il assure qu'il n'y pense pas.

Alors qu'il a déjà annoncé il y a plusieurs mois qu'il quitterait l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps disputera donc ce mercredi soir son dernier match officiel à domicile à la tête des Bleus à l'occasion de la venue de l'Ukraine au Parc des Princes dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde. Mais le sélectionneur de l'équipe de France est concentré sur le résultat.

Deschamps évoque sa dernière en France en éliminatoires « Je ne pense pas (que c'est spécial). Ce qui est derrière ne m'intéresse pas. Le plus important c'est ce qui se passe aujourd'hui et demain. L'accumulation des qualifications successives est une très bonne chose car c'est notre devoir en tant qu'équipe de France. La manière de gérer certaines situations, ça aide d'avoir ce vécu là mais ce n'est jamais la même histoire. Je n'ai pas ça à l'esprit, je n'y pense pas », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.