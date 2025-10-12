Casse-tête avec Deschamps : Adrien Rabiot valide !

En grande forme en ce début de saison malgré son départ choc de l'OM, Adrien Rabiot s'est encore illustré avec l'Equipe de France, inscrivant un but face à l'Azerbaïdjan vendredi. Le milieu de terrain est revenu dans le cœur de Didier Deschamps et permet à son sélectionneur d'avoir un secteur très concurrentiel. Une bonne chose selon Rabiot.
Bien de retour dans le roulement habituel de l'Equipe de France, Adrien Rabiot ne compte pas abandonner son poste. Le Français de 30 ans présente des qualités évidentes qui peuvent servir à Didier Deschamps dans un secteur du jeu où la concurrence est rude. Mais cela ne dérange absolument pas le principal intéressé qui estime qu'il s'agit d'une très bonne chose pour l'équipe.
La concurrence en Equipe de France ? Rabiot valide complètement
Titulaire face à l'Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a regagné la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur dispose pourtant de beaucoup de joueurs pour son milieu de terrain et il peut être difficile de conserver sa place. Mais cela n'inquiète pas l'ancien titi parisien. « Concurrence en Bleus avec Koné et Tchouameni ? C’est important, je suis pour qu’on ait les meilleurs joueurs, qu’il y ait de la concurrence, ça permet de garder cette intensité, c’est une concurrence saine, on s’entend tous bien, il y a un bon état d’esprit et jamais de mauvaises pensées sur celui qui débute les matchs, on est soudés on veut performer et aller à la Coupe du monde, c’est un objectif pour tous » confie-t-il au micro de Téléfoot.
Rabiot de retour en forme
Présent lors du premier rassemblement de la saison, Adrien Rabiot n'avait pas été titularisé. A l'époque, il venait de vivre un transfert qui a suscité beaucoup de réactions puisque son départ de l'OM à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe aurait pu lui nuire. Finalement le milieu de terrain s'est relancé avec efficacité du côté du Milan AC. Il pourrait ainsi prétendre à une nouvelle titularisation lundi face à l'Islande.