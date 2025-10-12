Casse-tête avec Deschamps : Adrien Rabiot valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme en ce début de saison malgré son départ choc de l'OM, Adrien Rabiot s'est encore illustré avec l'Equipe de France, inscrivant un but face à l'Azerbaïdjan vendredi. Le milieu de terrain est revenu dans le cœur de Didier Deschamps et permet à son sélectionneur d'avoir un secteur très concurrentiel. Une bonne chose selon Rabiot.

Bien de retour dans le roulement habituel de l'Equipe de France, Adrien Rabiot ne compte pas abandonner son poste. Le Français de 30 ans présente des qualités évidentes qui peuvent servir à Didier Deschamps dans un secteur du jeu où la concurrence est rude. Mais cela ne dérange absolument pas le principal intéressé qui estime qu'il s'agit d'une très bonne chose pour l'équipe.

La concurrence en Equipe de France ? Rabiot valide complètement Titulaire face à l'Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a regagné la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur dispose pourtant de beaucoup de joueurs pour son milieu de terrain et il peut être difficile de conserver sa place. Mais cela n'inquiète pas l'ancien titi parisien. « Concurrence en Bleus avec Koné et Tchouameni ? C’est important, je suis pour qu’on ait les meilleurs joueurs, qu’il y ait de la concurrence, ça permet de garder cette intensité, c’est une concurrence saine, on s’entend tous bien, il y a un bon état d’esprit et jamais de mauvaises pensées sur celui qui débute les matchs, on est soudés on veut performer et aller à la Coupe du monde, c’est un objectif pour tous » confie-t-il au micro de Téléfoot.