Blessure de Mbappé : Échec et mat pour Deschamps ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé souffre d’une fracture du nez. Ce qui va contrecarrer le projet de jeu de Didier Deschamps qui avait fait le choix de tout miser sur Mbappé comme l’a expliqué Hugo Delom. Le journaliste de L’Équipe a exprimé de gros doutes sur la tactique qui sera mise en place par le sélectionneur sans sa pièce-maîtresse.

Kylian Mbappé est sorti sur blessure lundi soir en toute fin du match opposant l’équipe de France à l’Autriche pour l’entrée en lice des Bleus dans cet Euro 2024 (1-0). La cause ? Une fracture du nez à la suite d’un contact avec l’épaule de Kevin Danso. Pas d’opération chirurgicale en vue pour Mbappé, mais son absence devrait considérablement handicaper le sélectionneur Didier Deschamps.

«Deschamps a fait un choix très clair (et assumé) du « tout pour Mbappé»

Au cours d’un chat effectué avec les internautes de L’Équipe , le journaliste Hugo Delom a dû répondre à la question suivante : quelle est la plus grande faiblesse de l’équipe de France ? Le journaliste de L’Équipe n’y est pas allé par quatre chemins. « Je pense que c’est l’absence d’un plan B derrière Mbappé. Deschamps a fait un choix très clair (et assumé) du « tout pour Mbappé ». En positionnant, par exemple, à gauche Thuram pour le libérer des contraintes de replis défensifs ».

Blessure de Mbappé : Deschamps s’attend au pire ! https://t.co/sUDRGFeSQh pic.twitter.com/KNXqz89O3P — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

«Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que cette équipe soit outillée pour ça»