Benzema - Zidane : Contact confirmé !

Alors qu'il a évolué sous les ordres de Zinedine Zidane durant ses deux passages sur le banc du Real Madrid, Karim Benzema confirme qu'il est toujours régulièrement en contact avec l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Une annonce loin d'être anodine, alors que Zizou est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps.
Sous les ordres de Zinedine Zidane, Karim Benzema a rempli son armoire à trophées en remportant notamment trois Ligues des champions. Par conséquent, le lien est toujours très fort entre les deux hommes comme le confirme l'actuel attaquant d'Al-Ittihad qui s'enflamme pour le très probable futur sélectionneur de l'équipe de France.
Benzema s'enflamme pour Zidane
« On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre en confirmant ses contacts avec Zinedine Zidane.
«On parle toujours ensemble»
« Bien sûr. On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. Zizou, avec le passage qu'il a fait à Madrid (2016-2018 et 2019-2021 comme entraîneur, avec 3 Ligues des champions et 2 titres de champion à la clé), c'est le numéro 1 des coaches. C'est quelqu'un... il n'a pas besoin de te parler. Avec lui, tu vas faire les courses, tu vas jouer. C'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussir », ajoute Karim Benzema.