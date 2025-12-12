Benzema - Zidane : Contact confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a évolué sous les ordres de Zinedine Zidane durant ses deux passages sur le banc du Real Madrid, Karim Benzema confirme qu'il est toujours régulièrement en contact avec l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Une annonce loin d'être anodine, alors que Zizou est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps.

Sous les ordres de Zinedine Zidane, Karim Benzema a rempli son armoire à trophées en remportant notamment trois Ligues des champions. Par conséquent, le lien est toujours très fort entre les deux hommes comme le confirme l'actuel attaquant d'Al-Ittihad qui s'enflamme pour le très probable futur sélectionneur de l'équipe de France.

Benzema s'enflamme pour Zidane « On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre en confirmant ses contacts avec Zinedine Zidane.