Benzema snobe l’équipe de France, c’est totalement validé

Pierrick Levallet

Après la Coupe du monde, Karim Benzema a décidé de claquer la porte de l'Équipe de France. En froid avec Didier Deschamps, l'attaquant du Real Madrid a tiré un trait sur les Bleus. Le Ballon d'Or 2022 aurait même refusé l'invitation pour l'hommage rendu aux néo-retraités, une décision que Jérôme Rothen comprend parfaitement.

Après la Coupe du monde, ils sont nombreux à avoir pris leur retraite internationale et terminer leur carrière en Équipe de France. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane... Même Karim Benzema a tiré un trait sur les Bleus . Il faut dire que la relation entre l’attaquant du Real Madrid et Didier Deschamps s’est considérablement dégradée depuis le Mondial. Les conditions du forfait du Ballon d’Or 2022 ont suscité une énorme polémique.

Benzema claque la porte, Giroud se lâche https://t.co/RrHyKLkIGP pic.twitter.com/8rctxOua8v — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Il y a une incompréhension qu’il ait pris sa retraite internationale»

De ce fait, Karim Benzema ne devrait pas venir lors de la cérémonie pour rendre hommage aux néo-retraités de l’Équipe de France. Une décision que Jérôme Rothen comprend parfaitement. « L’absence, je la comprends totalement. C’est logique. Il y a eu une incompréhension. J’espère qu’il va s’expliquer sur tout ce qui est sorti, sa frustration, le pourquoi du comment. Aujourd’hui, on sait très bien qu’il joue encore au plus haut niveau, au Real Madrid, il vise les plus belles compétition, c’est le Ballon d’Or. Il y a une incompréhension qu’il ait pris sa retraite internationale. Il avait tout pour continuer » a lancé l’ancien joueur du PSG et de l’Équipe de France dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

«Il a représenté 97 fois la France, ça veut dire quelque chose»