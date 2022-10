Equipe de France

Avant la Coupe du monde, Deschamps reçoit une première réponse pour Varane

Publié le 23 octobre 2022 à 14h10

Arnaud De Kanel

Sorti de la pelouse en pleurs après s'être blessé face à Chelsea, Raphael Varane inquiète. A moins d'un mois de la Coupe du monde au Qatar, cette blessure pourrait remettre en cause sa participation au Mondial et viendrait ajouter un nouveau problème à la liste de Didier Deschamps. On en sait un peu plus sur son état de santé.

L'image était saisissante et terrible. Touché après une intervention manquée sur Pierre-Emerick Aubameyang, Raphael Varane a quitté la pelouse en dissimulant sa tête dans son maillot, bien conscient que sa blessure pourrait condamner sa participation au Mondial. Finalement, ce serait moins grave que prévu pour le tricolore.

Lésion du biceps fémoral pour Raphaël Varane, une blessure moins grave que redouté. Néanmoins, s’il venait à être sélectionné, il serait de doute forfait pour la premier match des Bleus au Mondial face à l’Australie. @CanalplusFoot — Damien Dubras (@ddubras) October 23, 2022

Varane quasi-forfait contre l'Australie

Le journaliste de Canal+ Damien Dubras indique sur son compte Twitter que Raphael Varane souffrirait d'une lésion du biceps fémoral, soit un diagnostic bien moins sévère que prévu. Or, s'il venait à être retenu par Deschamps, il serait déjà quasiment forfait pour le premier match des Bleus face à l'Australie.

Réponse ce dimanche