Equipe de France : Ancelotti envoie un message à Deschamps pour Benzema

Publié le 23 octobre 2022 à 10h15

Absent contre le Séville FC samedi soir, Karim Benzema a du donner des sueurs froides à Didier Deschamps qui dévoilera sa liste le 9 novembre pour la Coupe du monde au Qatar. Mais Carlo Ancelotti se montre rassurant concernant la blessure de son attaquant.

A deux semaines de l'annonce de sa liste, et un mois du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde, Didier Deschamps traverse une période très stressante. Et pour cause, le sélectionneur des Bleus a vu plusieurs de ses joueurs se blesser et ainsi laisser planer l'incertitude quant à leur présence au Qatar. Et Karim Benzema a du faire trembler Didier Deschamps.

Benzema de retour la semaine prochaine

En effet, tout juste auréolé de son Ballon d'Or, Karim Benzema était effectivement contre le Séville FC samedi soir. Une mauvaise nouvelle à l'approche de la Coupe du monde. Mais après la victoire du Real Madrid (3-1), Carlo Ancelotti s'est toutefois montré rassurant. « Je crois qu’il reviendra dimanche contre Gérone. Nous ne sommes pas inquiets, c’est léger », assure le technicien italien en conférence de presse.

Plus d'inquiétude pour Varane

Didier Deschamps est donc rassurer pour Karim Benzema, mais doit être beaucoup plus inquiet pour l'ancien coéquipier du Ballon d'Or : Raphaël Varane. En effet, le défenseur de Manchester United a quitté ses partenaires en larmes samedi. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais l'inquiétude est de mise...