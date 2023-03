Après le Qatar, Deschamps reçoit une candidature

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’équipe de France continue de se renouveler, notamment au milieu de terrain, de nouveaux joueurs pourraient faire leur apparition. Baptiste Santamaria, le joueur du Stade Rennais, croit en ses chances mais une longue blessure a plombé ses ambitions de Coupe du monde. Santamaria n’abandonne pas pour autant, même si ce rêve n’est pas une obsession.

S’il y a bien un secteur où il y a de la place en équipe de France, c’est le milieu de terrain. Lors de la Coupe du monde, les Bleus ont fait sans Paul Pogba et N’Golo Kanté qui enchaînent les pépins physiques depuis de nombreux mois. Des places se libèrent et certains joueurs se mettent à rêver d’une première convocation en équipe de France.

Santamaria croit en ses chances

C’est le cas notamment de Baptiste Santamaria. Le milieu du Stade Rennais pensait avoir un coup à jouer pour la Coupe du monde mais une longue blessure est venue plomber ses plans. « Ça met en valeur mon travail, donc ça montrait que j’étais sur la bonne voie. Après, on ne va pas refaire le monde, je me suis blessé, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer… Je ne vais pas vous mentir. Je pense que j’étais sur la bonne voie, tout simplement, parce qu’on est énormément de français. Je me suis blessé, il faut s’arrêter à ça », reconnaît-il dans un entretien accordé à Foot Mercato .

«Le plus important déjà c’est d’être performant»