Après la Coupe du monde, les Français lui font vivre un enfer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En décembre 2022, l'Argentine battait la France en finale de la Coupe du monde au terme d'un match ahurissant et riche en rebondissements. Une rencontre qui a également laissé des traces en terme de rivalité entre les deux pays. A tel point que le latéral gauche de l'OL Nicolas Tagliafico, champion du monde avec l'Albiceleste, reconnaît avoir souffert lors de son retour en France.

Champion du monde 2022 avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico avait ensuite fait son retour en France puisqu'il évolue à l'OL. Mais le latéral gauche reconnaît que tout avait changé après le Mondial au Qatar.

Tagliafico a souffert après la Coupe du monde

« Aujourd’hui, nous nous trouvons dans un endroit où nous ne nous sommes peut-être pas complètement adaptés à la langue, à la culture, et nous sommes toujours à la recherche de nos racines. Les Argentins ? On se retrouve pour boire du maté, pour faire quelque chose, et là, non. C'est difficile à trouver », lâche le joueur de l'OL dans une interview accordée à Infobae, avant de poursuivre.

«C'est comme si les Français regardaient l'Argentine différemment»

« Il nous faut donc un peu plus de temps pour nous adapter. Ensuite, évidemment, dans le football, tu t'entraînes, tu vas, tu fais ton travail et tu rentres à la maison. Je pense aussi que la vie sociale est très importante et aujourd'hui, nous ne ressentons pas cela ici. C'est devenu un peu compliqué. J'ai beaucoup souffert en 2023 ici. (...) Après la Coupe du monde, c'est comme si les Français regardaient l'Argentine différemment », ajoute Nicolas Tagliafico.