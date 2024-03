Après Griezmann et Mbappé, une autre star de Deschamps rêve des JO 2024

Axel Cornic

La présence des Jeux Olympiques à Paris cette année attire l’attention des plus grandes stars de la planète et c’est le cas dans des sports pas forcément habitués à la compétition, comme le football. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, qui a plusieurs fois déclaré vouloir y être, tout comme son coéquipier en équipe de France Antoine Griezmann.

La médaille olympique commence à devenir un véritable objectif pour les footballeurs professionnels. Cela a été le cas pour Neymar lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et avec Paris qui approche cette année, c’est au tour des Français de s’y intéresser.

PSG : Zaïre-Emery interpelle Mbappé pour son départ ! https://t.co/1wgpA8c2Yz pic.twitter.com/n417v09aGl — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Rabiot veut aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024

Kylian Mbappé est l’exemple parfait, avec son avenir entre le PSG et le Real Madrid qui semble toutefois compliquer les choses. Mais il n’est pas le seul, puisque Adrien Rabiot a également laissé entendre qu’il aimerait bien faire les JO 2024. « Personnellement ça serait un plaisir de disputer les Jeux olympiques. On en a rarement l'occasion et puis à Paris ce serait exceptionnel. Je ne serais pas le seul à décider si cela devait arriver » a expliqué le milieu de terrain de la Juventus, qui ce mardi était présente lors de la conférence de presse de l’équipe de France.

« Ce serait un plaisir d'y participer, cela reste des discussions et la position des clubs se comprend »