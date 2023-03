Algérie : Deschamps peut souffler, ce n'est pas terminé pour ces deux cracks

La rédaction

Alors que plusieurs joueurs ont récemment fait le choix de rejoindre la sélection d’Algérie, plutôt que d’attendre une convocation de la part de Didier Deschamps, d’autres seraient en pleine réflexion pour suivre le même chemin. En effet, des rumeurs locales ont avancé qu’Amine Gouiri et Rayan Cherki avait décidé de jouer pour les Fennecs. Une information balayée par la presse française ce vendredi.

Depuis que Farès Chaibi, Jaouen Hadjam, Badredine Bouanani et surtout Houssem Aouar ont décidé de tourner le dos aux Bleus pour rejoindre l’Algérie, les rumeurs s’intensifient autour d’autres bi-nationaux. Si on en croit les informations de Moumen Ait Kaci Ali, journaliste algérien, Amine Gouiri et Rayan Cherki, tous deux en équipe de France espoirs, seraient sur le point d’imiter leurs compatriotes.

Gouiri devrait être présent au prochain Euro

Toutefois, selon RMC Sport , rien n’est encore bouclé pour Amine Gouiri et Rayan Cherki. En effet, les deux attaquants formés à Lyon n’auraient pas encore pris leur décision. D'ailleurs, Amine Gouiri aurait prévu de jouer le prochain Euro Espoirs avec les Bleuets en juin prochain, même s’il pourrait se poser la question d'un changement de sélection à court ou moyen terme.

Cherki de plus en plus proche de l’Algérie ?