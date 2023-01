Affaire Le Graët : Zidane pourrait jeter l’éponge

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis plus d’un an, Zinedine Zidane et ses proches ont construit une stratégie pour et autour de l’équipe de France. Sollicité de toutes parts, le technicien français refuse absolument tout ce qui se présente à lui pour pouvoir être disponible pour l’équipe de France. Après la prolongation de Didier Deschamps, son plan a capoté. Et son rêve bleu pourrait s’en aller…

Zinedine Zidane a tout fait pour prendre en main l’équipe de France. Depuis un an, il refuse toutes les propositions qui s’offrent à lui. Des clubs prestigieux, et notamment la Juventus Turin, ont tenté de le faire craquer à plusieurs reprises. Il a dit non. Le PSG et son budget mercato illimité aussi, ont essayé. En vain. Zizou ne voulait qu’une chose : l’équipe de France. Mais les Bleus lui filent entre les doigts…

Deschamps n’a pas lâché son bébé

Finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps s’est ouvert en grand les portes d’une prolongation de contrat. Noël Le Graët, sans concerter son Comex, s’est entendu avec son sélectionneur sur trois ans et demi supplémentaires… Un bail qui lui permet de disputer le prochain Euro, l’an prochain, mais également d’aller disputer la Coupe du Monde 2026. Accroché aux Bleus, Didier Deschamps a refusé de quitter le navire. Mais aussi de confier la barre à Zinedine Zidane, son coéquipier de 1998 avec qui il entretient une relation glaciale depuis de nombreuses années.

Zidane abandonne l’idée des Bleus ?

Face à cette désillusion, Zinedine Zidane doit encaisser. Accuser le coup, lui qui a fait de l’équipe de France une absolue priorité. Puis réfléchir à la suite. Et selon nos informations, il n’est pas impossible de voir Zizou jeter l’éponge pour l’équipe de France. Plutôt que d’attendre un poste qui ne viendra pas tant que Didier Deschamps est aux commandes, il pourrait très rapidement se tourner vers un club et revenir sur le devant de la scène.

La Juventus tient la corde ?