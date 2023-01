Affaire Le Graët : Pierre Ménès annonce une interview explosive de Benzema à venir

Pierrick Levallet

Suite à ses propos sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët s'est retrouvé pris dans un énorme scandale. Le président de la FFF a d'ailleurs été mis à l'écart de ses fonctions à la tête de la Fédération depuis. Et les choses pourraient bien s'envenimer très prochainement avec une potentielle sortie de Karim Benzema.

Quelques jours après la prolongation de Didier Deschamps, Noël Le Graët accordait un entretien à RMC . Mais au moment d’évoquer l’avenir de Zinedine Zidane, qui ne deviendra pas le prochain sélectionneur des Bleus , le président de la FFF s’est montré très maladroit. Depuis, il se retrouve pris dans un énorme scandale et a même été mis à l’écart de la présidence de la Fédération. Rien ne va plus pour Noël Le Graët. Et d’après Pierre Ménès, Karim Benzema pourrait en rajouter une couche très prochainement.

Benzema est attendu dans la polémique Le Graët

« On n'a pas fini de voir les conséquences de cette interview catastrophique. C'est triste, alors que la France vient d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Le fait qu'on ne parle que de ça maintenant, c'est grave. Les conséquences sont peut-être loin d'être finies, parce que je pense que Benzema va nous sortir la petite interview qui va bien. Zidane va nous sortir une petite réaction aussi » a ainsi lancé le journaliste sur sa chaîne YouTube .

Le forfait de Benzema au Mondial pose quelques interrogations

Alors que Noël Le Graët nage en plein scandale depuis ses propos sur Zinedine Zidane, Karim Benzema est également au coeur d’une polémique en Équipe de France. Les conditions de son forfait sont jugées discutables, notamment parce que l’attaquant du Real Madrid était visiblement rétabli quelques jours après son départ et qu’il aurait pu prétendre à jouer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Reste maintenant à voir si le Ballon d’Or 2022, désormais focalisé sur la suite de la saison avec le Real Madrid, sortira du silence au sujet de Noël Le Graët. À suivre...