Ces terribles révélations sur le retour de Benzema

Arnaud De Kanel

C'est en dévoilant sa liste pour l'Euro 2021 que Didier Deschamps surprenait son monde en prononçant le nom de Karim Benzema, rappelé donc après 6 ans d'absence en équipe de France. Mais derrière ce retour surprise se cachent d'énormes suspicions. Pour Daniel Riolo, Didier Deschamps a convoqué Karim Benzema contre sa volonté.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France aura tourné court. Après la désillusion de l'Euro 2021, il permettait aux Bleus de soulever la Ligue des Nations et laissait entrevoir une énorme performance à la Coupe du monde. Or, le Ballon d'Or avait déclaré forfait suite à une blessure. Depuis, il a pris sa retraite internationale, car sa relation avec Didier Deschamps se serait détériorée. Et au vu des propos tenus par Daniel Riolo, on comprend mieux pourquoi l'entente n'était pas au beau fixe entre les deux hommes.

En plein scandale, Benzema vide son sac sur l’équipe de France https://t.co/VFYaepNXyc pic.twitter.com/WOIqjRAKc0 — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

«Deschamps ne voulait pas de Benzema»

Dans l' After Foot , Daniel Riolo a donné sa version des faits sur l'affaire Benzema. « Benzema en fait, il n’en voulait pas. Il ne voulait pas de son retour au début. Parce qu’il ne sait pas gérer les personnalités et plusieurs égos qui sont dans le vestiaire. Quand on dit qu’il est fort en management des hommes, c’est faux. Il est fort en management de groupe. C’est également une grande qualité de construire un groupe pour une aventure commune, en choisissant des hommes qui ne présentent pas de risque de rencontres d’égos », a-t-il lâché avant de tacler Didier Deschamps sur son management.

«Il pouvait l’appeler plusieurs fois par jour»