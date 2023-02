Affaire Le Graët : Le nouveau scandale provoque un malaise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà mis en retrait de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët voit les accusations s’empiler. Aline Riera a récemment déclaré que le dirigeant breton aurait tenu des « paroles lourdes » et une « répétition de mots déplacés » à l’encontre de Corinne Diacre. Interrogée, la sélectionneuse des Bleues a refusé de répondre.

Accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët n’a toujours pas démissionné de son poste de président de la fédération française de football. Le dirigeant breton continue de nier les différentes accusations alors que les plaintes s’accumulent. Sa situation est difficile mais Noël Le Graët maintient sa position.

Le Graët accusé de «paroles lourdes»

Il y a quelques semaines, c’est Aline Riera, membre du Comex, qui a accusé Noël Le Graët. Elle reproche plusieurs faits au dirigeant de 81 ans qui aurait tenu des « paroles lourdes », « une répétition de mots déplacés » , comme « mon amour », à l’encontre de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Présente ce mercredi en conférence de presse, Corinne Diacre a été interrogée sur le sujet.

«On ne répondra pas à plus de questions sur le sujet»