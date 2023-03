Affaire FFF : Platini «victime d’un piège», il dénonce un scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, certains hommes de l'ombre poussaient en coulisses pour hisser Michel Platini à la tête de la Fédération française de football, en lieu et place de Noël Le Graët. Mais lundi dernier, l'ancien patron de l'UEFA a précisé qu'il n'était pas intéressé. Journaliste, Thibaud Vézirian a livré son explication.

Au cœur de la polémique, Noël Le Graët a décidé de laisser sa place à la tête de la FFF à Philippe Diallo, qui assure l'intérim. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, certains hommes de l'ombre militent pour un véritable changement et souhaitent hisser Michel Platini au sommet du football français. Mais invité de Rothen S'enflamme lundi dernier, l'ancien joueur a refusé la présidence de la FFF. Mais pourquoi ? Le journaliste Thibaud Vézirian a tenté de justifier le choix de Platini et évoqué le « piège tendu pour éviter qu’il ne devienne président de la FIFA ».





Platini marqué par des années de procédure ?

« On le sent, Platini n’a envie que d’une seule chose « vivons heureux, vivons caché ». Ça peut se comprendre. Platini a été mis à rude épreuve, tout comme sa famille, au fil des années, des enquêtes, des suspicions et des quolibets. Parce que oui, son nom a été sali, méchamment, gratuitement sans que personne ne bouge réellement. Les soutiens étaient, parfois, maigres ou malhonnêtes. Et on se doute que Michel Platini a encor tout ça en tête » a-t-il déclaré sur une vidéo publiée sur Youtube.

« Il est tombé sur plus fort que lui : Gianni Infantino »