Equipe de France : Le PSG à l’origine d’un gros problème ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG serait sur les traces de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté qui seront libres à la fin de la saison. Des potentielles négociations pourraient toutefois causer des problèmes en équipe de France, mais selon Harold Marchetti, journaliste au Parisien, Didier Deschamps est habitué à ce genre de scénario et il ne devrait donc pas y avoir de conséquences.
L’été prochain, le PSG pourrait bien s’offrir un nouveau joueur de l’équipe de France. En effet, le club de la capitale va sûrement chercher à se renforcer défensivement car Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté seraient sur la liste de Luis Campos. Deux axiaux qui sont en fin de contrat à l’issue de la saison et qui pourraient donc ne rien coûter à Paris.
« Le sélectionneur a vu passer bien pire dans sa carrière »
Alors que la Coupe du monde aura lieu à la fin de la saison, des potentielles négociations pour certains joueurs de l’équipe de France pourraient peut-être perturber les Bleus. Toutefois, selon le journaliste du Parisien Harold Marchetti, il en faudra plus pour faire paniquer Didier Deschamps. « Que plusieurs cadres défensifs Mike Maignan (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich) ou Ibrahima Konaté (Liverpool) arrivent en fin de contrat à moins d’un an du Mondial n’affole pas Didier Deschamps. Le sélectionneur a vu passer bien pire dans sa carrière : des joueurs négociant leur avenir en pleine préparation internationale, des transferts en suspens jusque dans les couloirs de Clairefontaine… Rien de tout cela ne lui est étranger. »
Un transfert pendant la Coupe du monde ?
Le PSG ou tout autre club pourra donc négocier avec certains joueurs de l’équipe de France, cela ne dérangera pas Didier Deschamps. Selon Harold Marchetti, il est d’ailleurs possible que des transferts soient même conclus pendant la compétition. « Aujourd’hui, les situations de ces trois internationaux, tous engagés jusqu’à la fin de saison dans leurs clubs respectifs, ne créent donc aucune tension particulière. Deschamps l’a rappelé en conférence de presse : ces discussions contractuelles font désormais partie du quotidien des joueurs, qui les abordent avec davantage de distance qu’autrefois. Idéalement, tout serait réglé avant une grande compétition, mais dans les faits, cela se conclut souvent pendant… ou même après. »