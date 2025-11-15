Equipe de France : Le PSG à l’origine d’un gros problème ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG serait sur les traces de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté qui seront libres à la fin de la saison. Des potentielles négociations pourraient toutefois causer des problèmes en équipe de France, mais selon Harold Marchetti, journaliste au Parisien, Didier Deschamps est habitué à ce genre de scénario et il ne devrait donc pas y avoir de conséquences.

L’été prochain, le PSG pourrait bien s’offrir un nouveau joueur de l’équipe de France. En effet, le club de la capitale va sûrement chercher à se renforcer défensivement car Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté seraient sur la liste de Luis Campos. Deux axiaux qui sont en fin de contrat à l’issue de la saison et qui pourraient donc ne rien coûter à Paris.

« Le sélectionneur a vu passer bien pire dans sa carrière » Alors que la Coupe du monde aura lieu à la fin de la saison, des potentielles négociations pour certains joueurs de l’équipe de France pourraient peut-être perturber les Bleus. Toutefois, selon le journaliste du Parisien Harold Marchetti, il en faudra plus pour faire paniquer Didier Deschamps. « Que plusieurs cadres défensifs Mike Maignan (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich) ou Ibrahima Konaté (Liverpool) arrivent en fin de contrat à moins d’un an du Mondial n’affole pas Didier Deschamps. Le sélectionneur a vu passer bien pire dans sa carrière : des joueurs négociant leur avenir en pleine préparation internationale, des transferts en suspens jusque dans les couloirs de Clairefontaine… Rien de tout cela ne lui est étranger. »