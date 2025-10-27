Enorme fiasco signé Mbappé, c'est du jamais vu !

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a manqué un penalty face au FC Barcelone. En effet, le numéro 9 du Real Madrid a vu sa frappe croisée être stoppée par Wojciech Szczęsny. Sous l'ère Florentino Pérez, Kylian Mbappé est le premier joueur merengue à rater un penalty lors d'un Clasico.
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu (2-1). En effet, le club merengue a ouvert le score grâce à Kylian Mbappé, avant de voir Fermin Lopez égaliser. Finalement, Jude Bellingham a offert la victoire au Real Madrid.
Real-Barça : Mbappé a manqué son penalty
Le Real Madrid aurait pu s'imposer plus largement face au FC Barcelone. Toutefois, Kylian Mbappé a manqué son coup de pied de réparation. Wojciech Szczęsny ayant stoppé le penalty de l'international français.
Mbappé : Le premier échec sous l'ère Pérez
D'après Stats Foot, Kylian Mbappé est le 1er jouer du Real Madrid de Florentino Pérez (2000-2006, puis depuis 2009) à avoir manqué un penalty lors d'un Clasico. En effet, le dernier pensionnaire merengue à avoir raté son coup de pied de réparation face au Barça en rencontre officielle n'est autre qu'Emilio Butragueño, et ce, le 8 juin 1991. Reste à savoir si Kylian Mbappé se rachètera lors du prochain duel face au rival catalan.