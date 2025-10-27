Enorme fiasco signé Mbappé, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a manqué un penalty face au FC Barcelone. En effet, le numéro 9 du Real Madrid a vu sa frappe croisée être stoppée par Wojciech Szczęsny. Sous l'ère Florentino Pérez, Kylian Mbappé est le premier joueur merengue à rater un penalty lors d'un Clasico.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu (2-1). En effet, le club merengue a ouvert le score grâce à Kylian Mbappé, avant de voir Fermin Lopez égaliser. Finalement, Jude Bellingham a offert la victoire au Real Madrid.

