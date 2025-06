«Énervé», Messi lâche une punchline sur Ronaldo

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont longtemps disputé le Ballon d’Or dans un duel légendaire. Alors que leur carrière touche à sa fin, l’Argentin a pris l’avantage avec huit trophées contre cinq. Pour le joueur de l’Inter Miami, c’était un objectif clair comme le prouve une punchline restée célèbre… et lâchée dès 2017.

Pourtant, cette phrase a surpris plus d’un observateur à l’époque, tant Messi est réputé pour son calme et sa discrétion médiatique . Gérard Ejnes , ancien journaliste de France Football, s’en souvient encore : « C’est une déclaration surprenante, parce que lorsqu’il remportait le Ballon d’Or, Messi n’était jamais très bavard. Avec huit trophées, ça commençait à le lasser. » L’Argentin, loin d’être un provocateur, aurait ainsi laissé transparaître, à travers cette simple phrase, une rare étincelle de fierté, voire d’agacement. Car si Messi a toujours brillé par son humilité, il n’en reste pas moins un compétiteur hors pair.

« C’était une vraie punchline »

Pour Gérard Ejnes, cette sortie inattendue de Messi en disait long sur la tension silencieuse entre les deux géants. Surtout, elle révélait peut-être une forme de frustration face à l'obsession presque démesurée de Ronaldo pour les distinctions individuelles. « Les interviews de Messi étaient rarement marquantes. Mais cette phrase-là… on s’est demandé s’il ne l’avait pas empruntée à quelqu’un. C’était une vraie punchline, et lui n’en faisait jamais », souligne l’ancien journaliste. Selon lui, Messi n’avait sans doute pas anticipé à quel point son rival portugais, avec son ego assumé et son immense talent, restait accroché à ce duel personnel. « Il ne veut pas s’arrêter. Il jouera jusqu’à 100 ans s’il le peut », conclut Ejnes à AlioTalk. À 40 ans, Ronaldo continue de repousser les limites, porté par cette soif inextinguible de records