Eden Hazard : Le calvaire annoncé en direct sur TF1 !

Il y a quelques jours, la nouvelle saison de Secret Story a été lancée sur TF1. Parmi les secrets, il y en a un qui en a fait tiquer plus d’un « mon frère est une légende vivante du football ». Rapidement, les internautes ont débusquer le frère d’Eden Hazard. Et visiblement, ce n’est pas simple à vivre tous les jours pour celui qui porte le même nom que l’ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs saisons, Eden Hazard a connu le très haut niveau avec le LOSC, Chelsea, le Real Madrid et la Belgique. Aujourd’hui à la retraite, il a pris la lumière pendant un moment, de même que certains de ses frères, qui ont également joué au football. On pense ainsi à Thorgan Hazard, aujourd’hui à Anderlecht, ou encore Kylian Hazard. Mais voilà qu’actuellement, c’est un autre membre de la fratrie Hazard qui est au coeur de l’attention.

Le frère d’Eden Hazard à Secret Story ! C’est ainsi qu’on peut retrouver actuellement Ethan Hazard au casting de la nouvelle saison de Secret Story sur TF1. Et son secret est bien évidemment lié à son lien avec l’ancienne star du football belge, Eden Hazard : mon frère est une légende vivante du football. Un secret qu’il vient officiellement de révéler au public lors du dernier prime. L’occasion pour le frère d’Eden Hazard d’expliquer que ce n’a pas été facile pour lui tous les jours de porter ce nom.