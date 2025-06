Déshonoré», le PSG a commis l’irréparable avec Messi

À l’été 2021, le PSG frappait un grand coup sur le marché des transferts en faisant signer Lionel Messi que le FC Barcelone ne pouvait alors pas garder. L’Argentin débarquait alors en grande pompe, mais malheureusement son aventure à Paris ne s’est pas bien passée. L’attaquant avait même été sanctionné par le club de la capitale, ce qui n’a pas plu à tout le monde.

« Il arrive dans une équipe où c’est déjà tout pour Mbappé »

Le passage de Lionel Messi au PSG s’est donc révélé être un fiasco. Selon le journaliste Simon Dutin, qui s’est exprimé dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, cela peut s’expliquer notamment par le fait que cette arrivée n’était pas prévue et ne rentrait pas dans un projet réfléchi. De plus, à ce moment-là, Kylian Mbappé était déjà tout-puissant à Paris. « T’es le PSG, comment tu peux faire autrement que saisir cette opportunité ? Le problème, c’est que c’était pas programmé, ça ne s’est pas fait dans le cadre d’une politique élaborée et d’un plan, d’une construction. Il arrive dans une équipe où c’est déjà tout pour Mbappé. On se souvient que Mbappé, il a même tardé à se féliciter publiquement de l’arrivée du meilleur joueur de tous les temps. Je me souviens encore de la présentation, moi je suis pas supporter parisien, mais j’ai eu les frissons lorsque j’ai vu la cérémonie de présentation de ces joueurs-là et on avait terminé par Messi. On semble avoir découvert, à Paris, que Messi marche sur le terrain. On semble avoir découvert qu’il faisait pas les efforts, les replis défensifs. Demandez à Pep Guardiola qui l’a eu à son prime : est-ce que Messi courait ? Non ! Tu as Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire, tu construis ton équipe autour de lui. »