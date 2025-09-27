Désastre à Paris, le PSG perd encore deux joueurs ?

Alexis Brunet

Ces derniers jours, la liste des blessés du PSG s’est considérablement allongée. Alors que Marquinhos a rejoint l’infirmerie vendredi, le club de la capitale a peut-être perdu deux nouveaux joueurs. Lors du match contre l’AJ Auxerre, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont tous les deux laissé leur place prématurément, ce qui ne présage rien de bon.

Le PSG est frappé par une malédiction ces derniers temps. Après une dernière saison très longue, les blessures s’enchaînent pour les hommes de Luis Enrique. Le club de la capitale a déjà perdu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et même Joao Neves.

Vitinha est sorti dès la 36ème minute contre Auxerre Mais la longue liste des blessés n’est peut-être pas terminée malheureusement pour le PSG. Ce samedi soir face à Auxerre, Vitinha a été contraint de laisser sa place dès la 36ème minute. On ne sait pas encore s’il s’agit d’une blessure ou bien d’un simple choix tactique, mais le Portugais a échangé avec le médecin du club de la capitale lorsqu’il est allé s’asseoir sur le banc.