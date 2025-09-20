«Des idiots», Cristiano Ronaldo craque sur Instagram !

Cet été, Cristiano Ronaldo a vu l’un de ses compatriotes le rejoindre. Après un passage mitigé à Chelsea, João Felix s’est engagé en faveur d’Al-Nassr, et a donc retrouvé le quintuple Ballon d’Or qui l’a pris sous son aile. Alors que l’ancien phénomène a été critiqué dans un podcast, « CR7 » n’a pas hésité à voler à son secours sur Instagram. Explications.
Un pétard mouillé. Ancienne grande promesse du football mondial, João Felix n’aura jamais véritablement réussi à se faire une place de choix au sein d’un grand club européen. Ainsi, cet été, le joueur désormais âgé de 25 ans s’est dirigé vers l’Arabie Saoudite, et a retrouvé Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr.
João Felix critiqué
Un choix fort, qui a valu son lot de critiques. Dans un podcast intitulé « Chuveirinho », plusieurs journalistes ont critiqué João Felix. L’un d’entre eux a affirmé qu’avec son niveau récent, l’attaquant formé à Benfica ne méritait pas de jouer avec la sélection portugaise. Toujours convoqué par Roberto Martinez, João Felix a pourtant inscrit un doublé contre l’Arménie au début du mois de septembre.
« Les idiots ne comprennent rien au football »
Cristiano Ronaldo en personne n’a pas apprécié que l’on puisse critiquer son nouveau coéquipier en club. Sur Instagram, le quintuple Ballon d’Or a sèchement répondu sous une publication de « Chuveirinho » : « Les idiots ne comprennent rien au football, mais donnent quand même leur avis. »