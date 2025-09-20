«Des idiots», Cristiano Ronaldo craque sur Instagram !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Cristiano Ronaldo a vu l’un de ses compatriotes le rejoindre. Après un passage mitigé à Chelsea, João Felix s’est engagé en faveur d’Al-Nassr, et a donc retrouvé le quintuple Ballon d’Or qui l’a pris sous son aile. Alors que l’ancien phénomène a été critiqué dans un podcast, « CR7 » n’a pas hésité à voler à son secours sur Instagram. Explications.

Un pétard mouillé. Ancienne grande promesse du football mondial, João Felix n’aura jamais véritablement réussi à se faire une place de choix au sein d’un grand club européen. Ainsi, cet été, le joueur désormais âgé de 25 ans s’est dirigé vers l’Arabie Saoudite, et a retrouvé Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr.

João Felix critiqué Un choix fort, qui a valu son lot de critiques. Dans un podcast intitulé « Chuveirinho », plusieurs journalistes ont critiqué João Felix. L’un d’entre eux a affirmé qu’avec son niveau récent, l’attaquant formé à Benfica ne méritait pas de jouer avec la sélection portugaise. Toujours convoqué par Roberto Martinez, João Felix a pourtant inscrit un doublé contre l’Arménie au début du mois de septembre.