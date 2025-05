Départs de l’After Foot : Daniel Riolo confirme en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trois journalistes de RMC devraient quitter la station dans quelques semaines. Voix emblématique, Jean Resseguié aurait décidé d'activer l'équivalent de sa clause de cession, tout comme Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande, animateurs de la libre antenne de « l’After Foot ». Présent sur le plateau, Daniel Riolo a réagi à ces départs.

Vague de départs chez RMC. Arrivé en 1989 au sein de la station, Jean Resseguié aurait décidé d'activer l'équivalent de sa clause de cession et de changer d’air selon les informations du journaliste Clément Garin. Ce n’est pas tout puisque Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande, animateurs notamment de la libre antenne de « L'After Foot », auraient également décidé de mettre fin à leur collaboration. Ces départs ont évidemment été évoqués durant l’émission par Daniel Riolo.

Riolo vend la mèche à l'antenne

« Il y a des questions sur le chat. On est une grande famille, on est toujours très transparent avec nos auditeurs. Je trouve que l’on devrait répondre à ces gens-là parce qu’ils nous suivent depuis des années. Ce sont des choses que l’on doit vivre avec eux et expliquer. Ce n’est pas parce qu’ils sont fâchés, il faut expliquer que ce sont des avantages difficiles à refuser à un moment d’une carrière » a confié le journaliste. Interpellé, Gilbert Brisbois souhaitait laisser la primauté de l’annonce à Vilas et Giangrande : « Ils vont expliquer à l’antenne ».

« Il n’y a rien à dire pour l’instant»

Depuis, les deux hommes ont eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet, sans lâcher de véritables annonces. « C’est vrai qu’on a reçu énormément de messages depuis hier, déjà merci, a commencé Thibaut Giangrande. Ce qu’on voulait dire, deux secondes et après on démarre l’émission, c’est qu’on n’a rien à dire, parce qu’il n’y a rien à dire pour l’instant. Et si un jour il y a un truc à annoncer, on le fera, et en premier lieu avec vous tous ». Vilas a poursuivi : « T’as tout dit, le jour où il faudra dire quelque chose, si quelque chose est à dire, on le fera, a enchaîné son compère Nicolas Vilas. Là, on n’a rien à vous annoncer. On est là ».