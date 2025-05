Daniel Riolo : Son fantasme dévoilé au grand jour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité du Figaro TV pour revenir sur la montée en Ligue 1 du Paris FC, Daniel Riolo, a partagé son rêve : posséder un club de football. Inspiré par les récents investissements de grands noms tels que Xavier Niel (US Créteil) et Alexandre Mulliez (FC Versailles) dans les clubs franciliens, le journaliste reconnaît avoir « fantasmé » d’en faire de même.

Vendredi, le Paris FC a décroché son billet pour la Ligue 1, lui permettant de rejoindre le PSG dans l’élite, pour la première fois depuis 46 ans. Les attentes sont grandes pour l’autre club de la capitale, racheté il y a quelques mois par la famille Arnault, première fortune de France. Les formations franciliennes ont décidément la cote chez les géants du pays, qui n’hésitent plus à investir dans le football.

Arnault, Niel, Mulliez… Les clubs d’Île-de-France ont la cote

Il y a quelques jours, on apprenait que le milliardaire Xavier Niel, fondateur de Free, allait racheter l’US Créteil, sa ville natale. En 2023, c’est le FC Versailles qui changeait de propriétaire avec l’arrivée d'Alexandre Mulliez, petit-fils du fondateur d’Auchan, rejoint peu de temps après par Pierre Gasly, pilote de Formule 1. De quoi faire rêver Daniel Riolo.

« Combien de fois j’ai fantasmé... »

« Je vous avoue que, combien de fois j’ai fantasmé : je gagne à l’EuroMillions, je m’achète mon club de foot, a dévoilé le journaliste de RMC, invité du Figaro TV pour évoquer la montée en Ligue 1 du Paris FC. Quand on adore ça, on a envie d’y aller. Quel club ? Ris-Orangis, généralement on va dans sa ville natale. Le PSG à une époque, mais c’est beaucoup trop cher maintenant, l’EuroMillions ne suffirait pas. »