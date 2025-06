Dembélé - Mbappé : Il confirme la bagarre !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est désormais un sérieux prétendant au Ballon d’Or. Face à lui, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, auteurs eux aussi de campagnes individuelles hors norme. Pour Manu Koné, le choix est clair : le Français veut voir Dembélé récompensé, devant tous ses concurrents.

La course au Ballon d’Or fait rage entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. L’attaquant du PSG a terminé la saison meilleur buteur de son championnat, meilleur joueur de la Ligue des champions et vainqueur de cette compétition. Lamine Yamal, quant à lui, réalise une grande saison avec le FC Barcelone. Le crack espagnol a notamment inscrit 18 buts et délivré 25 passes décisives. Il a également sorti l’équipe de France de la Ligue des Nations en inscrivant un doublé. Avec ses 43 buts, Kylian Mbappé fait également office de concurrent.