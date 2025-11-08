Dembélé : Le problème «monumental» qui plombe le PSG !

Alexis Brunet

Au PSG, la liste des blessés semble s’allonger à chaque match. Le club de la capitale a perdu énormément de joueurs sur blessure depuis le début de la saison et cela ne s’arrange pas avec notamment un nouveau passage à l’infirmerie pour Ousmane Dembélé. Selon un préparateur physique, le nombre de blessés depuis septembre explose et cela n’est pas seulement le cas à Paris.

Willian Pacho est un cas à part au PSG. On ne parle pas là des performances de qualité du défenseur central, mais plutôt de sa régularité et de sa faculté à ne pas se blesser. Depuis le début de la saison, l’international équatorien n’a pas eu le moindre pépin physique, alors que tous ses coéquipiers qui ont commencé la finale de la dernière Ligue des champions sont eux passés par l’infirmerie depuis la reprise.

Le PSG a perdu trois joueurs dernièrement Outre Lucas Chevalier, Willian Pacho est le seul joueur titulaire du PSG à ne pas s’être blessé depuis le début de la saison. Mardi soir, contre le Bayern Munich, le club de la capitale a par exemple perdu trois éléments sur blessure : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. À cela il faut également ajouter la blessure de Désiré Doué, absent depuis quelques jours.