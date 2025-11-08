Dembélé : Le problème «monumental» qui plombe le PSG !

Au PSG, la liste des blessés semble s’allonger à chaque match. Le club de la capitale a perdu énormément de joueurs sur blessure depuis le début de la saison et cela ne s’arrange pas avec notamment un nouveau passage à l’infirmerie pour Ousmane Dembélé. Selon un préparateur physique, le nombre de blessés depuis septembre explose et cela n’est pas seulement le cas à Paris.
Willian Pacho est un cas à part au PSG. On ne parle pas là des performances de qualité du défenseur central, mais plutôt de sa régularité et de sa faculté à ne pas se blesser. Depuis le début de la saison, l’international équatorien n’a pas eu le moindre pépin physique, alors que tous ses coéquipiers qui ont commencé la finale de la dernière Ligue des champions sont eux passés par l’infirmerie depuis la reprise.
Le PSG a perdu trois joueurs dernièrement
Outre Lucas Chevalier, Willian Pacho est le seul joueur titulaire du PSG à ne pas s’être blessé depuis le début de la saison. Mardi soir, contre le Bayern Munich, le club de la capitale a par exemple perdu trois éléments sur blessure : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. À cela il faut également ajouter la blessure de Désiré Doué, absent depuis quelques jours.
« C’est bien plus que les dernières années »
Le PSG est donc frappé par une vague de blessures, mais selon Alexandre Marles, ex-préparateur physique parisien, interrogé par RMC Sport, le club de la capitale ne serait pas le seul à être touché. « Le nombre de blessés au mois de septembre à peine la saison reprise est monumental. A Paris ou ailleurs, c’est bien plus que les dernières années. » Le champion de France espère toutefois pouvoir récupérer très rapidement Ousmane Dembélé et compagnie, afin de pouvoir rivaliser dans toutes les compétitions.