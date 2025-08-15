Dembélé - Lamine Yamal : Nouvelle annonce lunaire sur le Ballon d'Or !

Etincelant sous les couleurs du PSG et grand artisan du premier sacre de son équipe en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. Interrogé sur cette distinction personnelle, Casemiro a affirmé que Mohamed Salah méritait de remporter le Graal.
Le PSG est entré dans l'histoire lors de la saison 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réussi l'exploit de réaliser un incroyable quadruplé. En effet, l'écurie rouge et bleu a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions.
Ballon d'Or : Casemiro zappe Dembélé et Yamal
Ayant enchainé les performances XXL, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la performance du PSG en 2024-2025. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, devant Achraf Hakimi, Lamine Yamal ou encore Vitinha.
«Le Ballon d’Or, c’est Mohamed Salah»
Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Casemiro a créé la surprise en citant un autre nom pour le Ballon d'Or. Selon le milieu de terrain brésilien, Mohamed Salah mérite de remporter le Graal cette année. Pourtant, Liverpool a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, par le PSG d'Ousmane Dembélé. « Pour moi, le Ballon d’Or, c’est Mohamed Salah. C’est le meilleur joueur. Il marque tellement, fait tellement de passes décisives… Le joueur le plus complet la saison dernière, c'était Salah », a jugé Casemiro (33 ans), actuel pensionnaire de Manchester United.