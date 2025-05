De Zerbi - OM : La discussion qui change tout !

La rédaction

Arrivé discrètement à l’OM, Amine Gouiri est en train de faire taire les sceptiques. Moins en vue à Nice et Rennes, l’international algérien rayonne depuis son arrivée à Marseille. Un changement de dimension attribué à son entourage au club et à des discussions déterminantes avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, qui ont su réveiller son potentiel.

Amine Gouiri connaît un début de carrière particulier. Annoncé comme l’un des plus grands espoirs à son poste lorsqu’il était à l’OL, l’international algérien n’a jamais réussi à décoller lors de ses passages à l’OGC Nice et à Rennes, en raison d’un manque de régularité. Mais Amine Gouiri connaît une trajectoire totalement différente depuis son arrivée à l’OM, lors du dernier mercato d'hiver pour 22 M€.

«Ça match avec la ville»

Interrogé sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Nabil Djellit s’est confié sur les raisons de la progression du buteur de l’OM depuis son arrivée sous les ordres de Roberto De Zerbi :

«Déjà, on ne le lâche pas. Il (Gouiri) parlait de Benatia, de De Zerbi… Dès qu’il est arrivé, ils ont dit qu’il fallait qu’il s’inscrive parmi les meilleurs buteurs des championnats européens, qu’il soit plus tueur. C’est vrai qu’il avait un côté nonchalant, c’était un joueur de coups d’éclat, et depuis qu’il est à l’OM, ça match complètement, ça match avec la ville.»

Le réveil d’Amine Gouiri

Des discussions avec Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont complètement changé la trajectoire d’Amine Gouiri. La direction de l’OM voulait faire de lui un tueur devant le but et l’un des meilleurs numéros 9 d’Europe. Une mission qui démarre bien, puisque le buteur algérien enchaîne les matchs décisifs : il cumule 10 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres. L'attaquant de l'OM devra maintenant prouver en Ligue des champions avec l'OM.