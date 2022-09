Foot

Dans le viseur de Zemmour pour sa déclaration, Evra lui répond

Publié le 17 septembre 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Patrice Evra est une nouvelle fois au coeur d’une polémique pour des propos qu’il aurait tenu sur l’Équipe de France. Un choix sur lequel il serait revenu s’il le pouvait pour représenter le Sénégal. S’étant attiré les foudres d’Éric Zemmour, Evra s’en est pris à l’homme politique.

Vendredi, lors d’un déplacement au Ghana, Patrice Evra aurait effectué une déclaration qui a causé une vive polémique en France.

« Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal"

Capitaine de l’Équipe de France lors du naufrage de la sélection à Knysna en Afrique du Sud à l’occasion du Mondial de 2010, Patrice Evra n’aurait pas manqué de souligner quelques regrets au sujet du choix de sa sélection. « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. (…) L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais ».

L’entourage d’Evra monte au créneau

Mais Patrice Evra n’aurait pas énoncé ces propos. Ou du moins la partie sur le fait de plutôt représenter le Sénégal que la France. C’est en effet ce que l’entourage d’Evra a révélé à RMC Sport . D’après le clan Patrice Evra, les propos de l’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’OM auraient tout bonnement été déformés et ne seraient tout simplement pas fidèles à ceux qu’il aurait énoncé.

Après sa sortie polémique, le clan Patrice Evra met les choses au point https://t.co/dovtWerSBG pic.twitter.com/heGUyWDIsj — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Éric Zemmour saute sur l’occasion de faire la morale à Patrice Evra…

Il n’en fallait pas plus à Eric Zemmour afin de sauter sur l’occasion de faire la morale au natif de Dakar. Sur Instagram , le candidat aux présidentielles de 2022 a fait passer le message suivant. « La France l'a accueilli, l'a formé, l'a soutenu, l'a enrichi, l'a acclamé. Elle a simplement oublié de le rendre français ».

…et que pour ce dernier le remette à sa place