Evra déclenche un énorme polémique avec cette phrase choc

Publié le 16 septembre 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Et revoilà Patrice Evra ! L’ancien latéral gauche de Manchester United et de l’OM, retraité des pelouses depuis maintenant trois ans, s’est offert une nouvelle sortie qui fait couler beaucoup d’encre en expliquant qu’il regrettait d’avoir choisi l’équipe de France plutôt que le Sénégal, son pays d’origine.

Patrice Evra ne fait décidément rien comme les autres, et sa toute nouvelle sortie médiatique ne va pas manquer de faire couler beaucoup d’encre. L’ancien latéral gauche de l’équipe de France, capitaine des Bleus et de la grève de Knysna pendant la Coupe du Monde 2010, est actuellement en visite au Ghana et a fait une déclaration choc.

« Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais le Sénégal »

Dans des propos rapportés par Sports Brief, Evra affiche son regret d’avoir porté le maillot des Bleus pendant toutes ces années et indique qu'il aurait du opter pour le Sénégal, son pays d'origine : « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France », indique l’ancien latéral gauche de l’OM. Il poursuit pour se justifier : « Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais », explique Patrice Evra.

Patrice Évra c’est 11 sélections en France espoirs, 81 en équipe de France.En clair, un des joueurs à avoir le plus porté le maillot bleu.➡️ Cette déclaration est honteuse, aucune reconnaissance pour son pays qui lui a tant donné, ni aux supporters qui l’ont toujours soutenu. https://t.co/SFGBvDq61V — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) September 16, 2022

La polémique est amorcée

Il n’en fallait pas moins pour que Patrice Evra déclenche une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux où certains hommes politiques réagissent fermement à ces propos de l’ancien latéral, lui qui a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques au cours de sa carrière. Affaire à suivre…