Cristiano Ronaldo «fume beaucoup trop de chicha», l’accusation insensée

En Arabie saoudite depuis plus de six mois, Cristiano Ronaldo voit tout un tas de joueurs confirmés le rejoindre dans le Golfe. Le Portugais s’est même enflammé sur le niveau du championnat saoudien qu’il juge supérieur à la MLS. En l’accusant de « fumer beaucoup trop de chicha », Michael Lahoud, ancien joueur du championnat américain, a réagi.

Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Et comme à son habitude, lorsqu’il parle, CR7 ne garde pas sa langue dans sa poche. C’est encore le cas, même à 38 ans. Interrogé sur le championnat saoudien qui est en train de prendre une nouvelle dimension, Cristiano Ronaldo affirme qu’il est en passe de dépasser certaines ligues européennes. « Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais », a déclaré Ronaldo.

«Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha»

« Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha. Il est ridicule de penser qu'en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces ligues (Eredivisie et Super Lig). Cette déclaration fait suite à celle de Lionel Messi. Au moment même où Messi parle d'amener le football mondial aux portes de l'Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026, voici ce que nous avons vu de la part de Cristiano Ronaldo. Dire qu'il a 38 ans et demi et il insiste sur tout ce qui concerne Messi », a lâché Michael Lahoud, l'ancien milieu de terrain sierraléonais, qui compte 121 matchs en MLS, dans des propos relayés par RMC Sport.

Cristiano Ronaldo attaqué