Craquage au Real Madrid, le coup de pied qui ne passe pas !

Alexis Brunet

Ce samedi, le Real Madrid s’est incliné pour la première fois de la saison dans le derby face à l’Atlético de Madrid (5-2). Forcément, les Madrilènes étaient très déçus et Franco Mastantuono a notamment dégagé le ballon en tribune à la fin du match, ce qui lui a valu un carton jaune. Xabi Alonso est revenu sur cet épisode en conférence de presse d’après-match.

La belle série du Real Madrid vient donc de prendre fin. Alors que le club espagnol restait sur sept victoires de suite, il a malheureusement concédé sa première défaite de la saison ce samedi, lors du derby face à l’Atlético de Madrid. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés 5-2 notamment grâce à un doublé de Julian Alvarez et un but d’Antoine Griezmann.

Mastantuono craque Vu l’importance de ce genre de rencontre, les joueurs du Real Madrid étaient très déçus en fin de match. C’est notamment le cas de Franco Mastantuono, qui a quelque peu pété un câble en dégageant le ballon en tribune. Un coup de pied qui a valu à l’Argentin un carton jaune de la part de l’arbitre de la rencontre Javier Alberola Rojas.