Une polémique éclate au Qatar, Messi est impliqué

Après la finale de la Coupe du monde remportée par l’Argentine, Emiliano Martinez avait énormément fait parler de lui suite à son geste déplacé au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition. Le portier d’Aston Villa est alors revenu sur ce moment, faisant au passage une révélation sur Lionel Messi.

Gardien de l’Argentine, Emiliano Martinez n’a pas fait que parler de lui pour ses performances à la Coupe du monde. En effet, il a défrayé la chronique pour ses nombreux dérapages. Kylian Mbappé en a notamment fait les frais, mais ça n’a pas été le seul écart de Martinez. Une autre image a aussi fait énormément parler, celle de son geste déplacé après avoir reçu le trophée de meilleur gardien de la Coupe du monde.

« Une blague avec mes coéquipiers »

C’est dans un entretien pour France Football qu’Emiliano Martinez est revenu sur la polémique suscitée avec son geste déplacé. Le gardien de l’Argentine a alors notamment révélé : « Le geste que j'ai fait avec le trophée de meilleur gardien, c'était une blague avec mes coéquipiers ».

« Même Leo… »