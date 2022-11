Qatar 2022 : Présentation de l’Espagne

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-huitième épisode de cette série avec l'Espagne, membre du groupe E où figurent le Costa Rica, le Japon et l'Allemagne. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection espagnole

Au Qatar, l'Espagne participera à sa 16ème Coupe du monde. Après le sacre de 2010, les Espagnols restent sur deux campagnes très décevantes. L'occasion parfaite pour relever la tête ?

Présentation de la sélection

La Roja arrive au Qatar en tant que 7ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2019, l'ancien coach du Barça Luis Enrique. Celui qui se décrit comme le meilleur coach du monde, a dirigé 33 rencontres : il a gagné 18 fois, perdu à 5 reprises et concédé le nul 10 fois. Sa liste de joueur retenus à un certain accent barcelonais et Enrique n'a pas hésité à faire des choix forts en se privant de David De Gea et Sergio Ramos. A l'Euro, la Roja reste sur une demi-finale très prometteuse, perdue face à l'Italie. De plus, elle peut compter sur des jeunes talents avec Pedri, Gavi ou encore Ansu Fati. Problème, la Roja est totalement dépourvue d'avant centre.

Le parcours espagnol en qualifications

L'Espagne a très mal débutée son parcours qualificatif en concédant le nul d'entrée face à la Grèce. Ensuite, les hommes d'Enrique ont relevé la tête pour disposer de la Géorgie et du Kosovo avant de chuter en Suède. Une première alerte qui a crée en déclic puisque la Roja a enchainé en remportant ses 4 derniers matchs, s'assurant ainsi la première place de son groupe. Les Espagnols restent sur une belle victoire face au Portugal en Ligue des Nations.

Le programme de l'Espagne au Mondial

L'Espagne sera dans le groupe E au Mondial avec l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica.



23 novembre : Espagne - Costa Rica

26 novembre : Espagne - Allemagne

1er décembre : Japon - Espagne

Le joueur à suivre

Elu meilleur jeune du dernier Euro, Pedri sera le joueur à suivre côté espagnol au Mondial. Le milieu de terrain barcelonnais devra confirmer les attentes placées en lui. Véritable plaque tournante de l'entrejeu espagnol, il aura ses repères car il devrait évoluer aux côtés de Sergio Busquets et Gavi. A lui également d'amener le danger par ses percées balle au pied car l'Espagne n'a pas de véritable attaquant de pointe. A seulement 19 ans, il compte déjà 14 sélections avec la Roja .

Le prono de la rédac'

Dans son groupe largement à sa portée, l'Espagne devrait s'en sortir et se donnera un avant goût des phases finales en affrontant l'Allemagne. Une fois les poules passées, difficile de pronostiquer un bon parcours pour les Espagnols car leur secteur offensif n'est pas assez fourni.