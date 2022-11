Qatar 2022 : Présentation de l’Angleterre

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Trente et unième épisode de cette série avec l'Angleterre, membre du groupe B où figurent le Pays de Galles, les États-Unis et l'Iran. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection anglaise, dernière finaliste de l'Euro.

Au Qatar, l'Angleterre participera à sa 16ème Coupe du monde. Le pays fondateur de ce sport attend un couronnement depuis 1966. Après s'être inclinée en finale du dernier Euro, la sélection de Gareth Southgate peut-elle rééditer une telle performance ?

Présentation de la sélection

La sélection anglaise arrive au Qatar en tant que 5ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2016, Gareth Southgate. L'Anglais a dirigé 76 matchs sur le banc de touche avec les Three Lions et reste sur deux beaux parcours lors des dernières échéances internationales. En effet, l'Angleterre avait atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde et avait chuté en finale à l'Euro. Mais depuis, c'est beaucoup plus inquiétant. En Ligue des Nations par exemple, les hommes de Southgate ont lourdement chuté chez eux face à la Hongrie (0-4). C'est simple : l'Angleterre reste sur une série de 6 matchs sans victoires. De plus, elle sera privée de Reece James au Qatar.

Le parcours anglais en qualifications

Avant que le vent ne souffle contre eux, les Anglais avaient facilement disposé du groupe I des éliminatoires de la zone Europe en terminant sur un carton face à Saint-Marin (0-10). Avec 8 victoires et 2 nuls, l'Angleterre avait validé sa première place devant la Pologne, l'Albanie, la Hongrie, Andorre et Saint-Marin. Une promenade de santé pour s'assurer d'être de la partie au Qatar.

Le programme de l'Angleterre au Mondial

L'Angleterre sera dans un groupe très particulier au Mondial, le B avec l'Iran, le Pays de Galles et les États-Unis.



21 novembre : Angleterre - Iran

25 novembre : Angleterre - États-Unis

29 novembre : Pays de Galles - Angleterre

One... two.. three! 🎯 👌A goal of real quality from @BellinghamJude and Julian Brandt! 👏#Bundesliga | #MD15 | #BMGBVB pic.twitter.com/xSQwMsjyNK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 15, 2022

Le joueur à suivre

Courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool, Jude Bellingham sera l'attraction anglaise au Mondial. Le milieu de terrain est en train d'exploser cette saison avec le Borussia Dortmund. La preuve en est, il a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 5 matchs de Champions League cette saison. Particularité : il est le seul joueur retenu par Southgate a évoluer à l'étranger. Son explosivité va faire un grand bien aux Three Lions , souvent apathiques à l'Euro lorsque Kalvin Philips était titularisé. A seulement 19 ans, il compte 17 sélections mais n'a toujours pas débloquer son compteur. L'occasion rêvée de le faire au Mondial ?

Le prono de la rédac'

Dans un groupe largement à sa portée, l'Angleterre devrait se hisser à la première place sans trop de difficultés. La suite devrait se corser puisqu'ils se sont montrés très fébriles face aux grosses nations. Une fois de plus, l'Angleterre risque d'être la grosse déception de la Coupe du monde qu'elle ne remportera pas cette année.