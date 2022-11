Coupe du monde 2022 : TV, horaires… Le calendrier du Cameroun

Alexandre Higounet

Il est clair que le Cameroun n’a pas été gâté par le tirage au sort avec trois gros morceaux sur son chemin dans ce groupe G : la Suisse, la Serbie et le Brésil. Dans leur malheur, les Camerounais gardent malgré tout une chance de s’en sortir, en battant la Suisse d’entrée pour tout jouer ensuite contre la Serbie, en réalisant le match d’attente parfait pour miser sur une victoire en contre.

Jeudi 24 novembre

Suisse - Cameroun (Groupe G, J1) : 11 heures (BeIN SPORTS 1)



Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Cameroun a hérité d’un groupe extrêmement difficile pour le premier tour. A l’occasion de ce match d’ouverture, l’équipe des Lions affronte probablement son adversaire le plus abordable, à savoir la Suisse. Autant dire que ce match s’annonce déjà décisif pour la suite de la compétition. En cas de victoire contre les Suisses, le Cameroun pourra espérer une qualification. Une défaite, elle, sera probablement déjà synonyme d’élimination. L’équipe de Rigobert Song paraît armée pour rivaliser avec la Suisse, avec de nombreux éléments habitués au haut niveau (Onana, Ntcham, Aboubakar, Toko Ekambi, Nkoudou, Zambo Anguissa, Choupo Moting, etc). La puissance et l’impact mis par les Camerounais bousculeront assurément l’équipe helvète. Reste à savoir si les Lions mettront suffisamment d’intensité pour réellement déstabiliser les solides défenseurs suisses.

Lundi 28 novembre

Cameroun - Serbie (Groupe G, J2) : 11 heures (BeIN SPORTS 1)



Deuxième rencontre de la Coupe du monde pour le Cameroun, et deuxième match décisif. En cas de victoire ou de match nul contre la Suisse, l’équipe de Rigobert Song jouera définitivement sa qualification contre la Serbie, qui sortira elle d’un premier match contre le Brésil, dont on peut légitimement supposer qu’elle l’aura perdu. En conséquence, les Serbes chercheront absolument à gagner contre le Cameroun pour continuer à vivre. Une situation intéressante pour les Lions s’ils l’ont emporté contre la Suisse lors de leur match d’ouverture. En effet, l’équipe pourrait alors attirer les Serbes pour mieux les piquer en contre, en misant sur la vitesse de ses attaquants, à commencer par Kevin Nkoudou. Bien sûr, la marge de manœuvre reste étroite, mais s’ils mettent la rigueur défensive nécessaire, les Camerounais ont une chance de sortir de ces deux premiers matches avec deux victoires.

Vendredi 2 décembre

Cameroun - Brésil (Groupe G, J3) : 20 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



En affrontant le Brésil pour le troisième match, le Cameroun ne s’en sort pas si mal. Si les coéquipiers de Neymar ont emporté leurs deux premiers matches, ils pourraient être tentés de faire tourner et d’aligner une équipe un peu revue à la baisse, avec une implication légèrement moins forte. C’est toujours ça de pris.