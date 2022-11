Qatar 2022 : Présentation de la Belgique

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-septième épisode de cette série avec la Belgique, membre du groupe F où figurent le Maroc, le Canada et la Croatie. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection belge qui fait tant parler en France depuis 2018.

Au Qatar, la Belgique participera à sa 14ème Coupe du monde. Après l'immense déception de 2018 où ils aveint chuté en demies face aux Bleus , que sont devenus les Diables Rouge ? Réponse.

Présentation de la sélection

La sélection belge a cédé sa première place au détriment du Brésil et arrive au Qatar en tant que 2ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2016, l'Espagnol Roberto Martinez. Bien qu'il pilote ce que l'on appele en Belgique «La Génération Dorée» , il n'a toujours pas soulevé le moindre trophée avec cette sélection. Déçus en 2018 face aux Bleus , ça ne s'est pas amélioré à l'Euro 2021 pour les Diables puisque l'Italie les avait sorti en quarts de finale. Ils avaient l'occasion de prendre leur revanche sur les Bleus en Ligue des Nations mais une fois de plus, la bande à Didier Deschamps avait totalement renversé la rencontre. Des déceptions à répétition pour une sélection vieillissante.

Le parcours belge en qualifications

La Belgique, à la différence du Portugal, est une spécialiste des éliminatoires. Dans le groupe E de la zone Europe, la sélection de Martinez n'a pas perdu et a remporté 6 de ses 8 matchs. Une promenade de santé qui l'a placé en tête de ce groupe devant le Pays de Galles, la République Tchèque, l'Estonie et la Biélorussie. Leur parcours en Ligue des Nations laissent planer quelques inquiétudes puisqu'ils ont perdu à deux reprises face aux Pays-Bas. De plus, leur groupe au Mondial n'est pas des plus simples.

Le programme de la Belgique au Mondial

La Belgique sera dans le groupe F avec le finaliste du dernier Mondial, la Croatie, le Maroc et le Canada.



23 novembre : Belgique - Canada

27 novembre : Belgique - Maroc

1er décembre : Croatie - Belgique

Kevin De Bruyne you have rocked my world pic.twitter.com/EhZ4M1w1X4 — ¹⁰ (@SxrgioSZN) November 9, 2022

Le joueur à suivre

Star incontestée de cette équipe suite à la méforme d'Eden Hazard, Kévin De Bruyne portera le lourd poids des ambitions belges sur le dos. A 31 ans, il arrive au Qatar en pleine force de l'âge et surtout dans la forme de sa vie. En 14 matchs de Premier League cette saison avec Manchester City, il a adressé 10 passes décisives et inscrit 3 buts. Le meneur de jeu est capable de faire basculer un match sur un coup de génie. Il n'a cessé d'élargir sa palette pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. En 93 sélections, De Bruyne a délivré 46 offrandes et porte son total à 25 buts.

Le prono de la rédac'