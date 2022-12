Maroc, Japon... Les plus grosses surprises de la Coupe du monde 2022

Thibault Morlain

Pendant un mois, les 32 meilleurs nations se sont affrontées au Qatar pour remporter la Coupe du monde. Et au terme d’un très beau tournoi, c’est l’Argentine de Lionel Messi qui a été sacrée, battant en finale l’équipe de France. Une compétition durant laquelle on a d’ailleurs pu assister à de très nombreuses surprises, à l’instar du Maroc, de l’Arabie Saoudite en passant encore par le Japon…

L’incroyable épopée du Maroc

Et bien évidemment, la grande surprise de cette Coupe du monde 2022 est le parcours exceptionnel du Maroc. Dans un groupe relevé avec la Belgique, la Croatie et le Canada, on ne donnait pas cher des Lions de l’Atlas. Pourtant, les hommes de Walid Regragui ont terminé à la première place avant ensuite de créer la sensation face à l’Espagne en huitième de finale puisque contre le Portugal en quart de finale. Pour le Maroc, ça s’est terminé sur deux défaites, contre la France en demi-finale et la Croatie dans la petite finale. Il n’empêche que les Marocains ont écrit l’histoire au Qatar, réalisant le meilleur parcours d’une nation africaine dans la compétition.

L’Arabie Saoudite bat les futurs champions du monde

Cette Coupe du monde avait d’ailleurs commencé par un résultat auquel on ne s’attendait pas : la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine. Menés au score, les joueurs d’Hervé Renard avaient réussi à inverser la tendance pour surprendre la bande à Lionel Messi, qui restait sur une incroyable série de match sans défaite. Un revers qui avait mis l’Argentine immédiatement dos au mur, mais on connait la suite, l’Albiceleste n’a plu perdu et a fini par remporter la Coupe du monde quand l’Arabie Saoudite s’est fait éliminer dès le premier tour, mais on se souviendra longtemps de cet exploit des Saoudiens.

La Tunisie fait tomber la France

Si l’Arabie Saoudite a donc battu les futurs champions du monde, la Tunisie a elle réussi à s’imposer face à ceux qui étaient champions du monde en titre au Qatar, l’équipe de France. Dans un troisième match de poule qui n’avait pas énormément d’importance pour les Bleus, Didier Deschamps avait opéré de nombreux changements. Un turn-over qui aura été fatal pour la France, qui s’est fait surprendre par la Tunisie (1-0) et un but de Wahbi Khazri. Pas suffisant toutefois pour les Aigles de Carthage pour s’assurer un ticket pour les huitièmes de finale.

L’Australie accompagne les Bleus

Dans ce groupe de l’équipe de France, c’est finalement l’Australie qui a récupéré le deuxième ticket pour les huitièmes de finale. Alors qu’on attendait plutôt le Danemark à cette position, les Socceroos ont étonné, eux qui avaient notamment mené au score face aux Bleus. L’Australie a finalement été éliminé en huitième de finale face à l’Argentine (2-1), faisant toutefois trembler jusqu’au bout Lionel Messi et ses coéquipiers.

Aboubakar s’offre le Brésil

Après le Maroc et la Tunisie, une autre nation africaine a fait parler d’elle au Qatar : le Cameroun. Avec le Brésil, la Suisse et la Serbie dans leur groupe, les Camerounais n’ont pas réussi à se hisser jusqu’en huitièmes de finale. Mais voilà que les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont terminé sur une note exceptionnelle puisqu’ils ont réussi à battre le Brésil grâce à un but de l’ancien attaquant de Lorient.

Le Japon surprend

Si le Japon s’est fait sortir par la Croatie en huitième de finale aux tirs au but, son parcours est tout de même à saluer. En effet, en poule, les Nippons ont réalisé deux gros exploits à savoir battre l’Allemagne ainsi que l’Espagne. Deux victoires qui ont permis au Japon de terminer premier du groupe, où on retrouvait également le Costa Rica, alors qu’on lui prédisait l’enfer avant le début de la Coupe du monde.

Les favoris déçoivent au Qatar

Il y a donc ces nations qui ont surpris en bien et celles qui ont surpris de la mauvaise manière. Et au Qatar, de nombreux cadors n’ont pas été au rendez-vous lors de cette Coupe du monde. Troisième en 2018, la Belgique a été éliminée dès les poules au même titre que l’Allemagne, qui a vécu le même fiasco qu’il y a 4 ans et demi. Il y a aussi eu l’Espagne. Annoncée parmi les favoris, la Roja a chuté en huitième de finale face aux Marocains aux tirs au but. Et puis il y a le Brésil, perçu comme le grand favori au Qatar. Finalement, cela s’est arrêté en quart de finale face à la Croatie pour les coéquipiers de Neymar, inconsolables après cette désillusion, eux qui rêvaient de ramener une 6ème étoile au Brésil.