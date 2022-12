Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo, Hazard… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que les huitièmes de finale se sont conclus mardi soir, la Coupe du Monde 2022 bat son plein au Qatar. Entre la polémique du clan Ronaldo suite au match face à la Suisse, les explications de Fernando Santos après avoir fait débuter le quintuple Ballon d’Or sur le banc, ou encore l’incroyable annonce d’Eden Hazard, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Le clan Ronaldo crée une énorme polémique

Alors que Cristiano Ronaldo avait débuté la rencontre face à la Suisse sur le banc, la soeur du quintuple Ballon d’Or n'a pas caché sa colère après la décision du sélectionneur portugais Fernando Santos. Elle a d’ailleurs publié un message fort sur son compte Instagram : « Rui Santos, de quoi va-t-il s'excuser ? C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné ». De son côté, la compagne de CR7, Georgina, a été un peu plus modérée : « Quel dommage de ne pas avoir pu apprécier le meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom ».



Fernando Santos s’explique après avoir fait débuter Cristiano Ronaldo sur le banc

Après avoir fait débuter Cristiano Ronaldo sur le banc face à la Suisse, le sélectionneur du Portugal s'est expliqué sur son choix après la rencontre. Il précise avoir discuté avec le quintuple Ballon d’Or avant de prendre cette décision. « Cristiano (Ronaldo) a montré qu'il était un professionnel de choix et un capitaine de poids. Il n'a pas créé de problème, vraiment. Nous avons parlé avant le match et il n'a pas eu de problème avec ma décision. Cristiano est un exemple. (...) C'était un choix stratégique, les joueurs sont différents. »



Eden Hazard annonce sa retraite internationale